Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kuzey bölgesinde yoğun bir ziyaret turunu kapsayan temaslarda bulundu. Başkan Alemdar, 'Kuzeyin parlayan yıldızı Karasu'yu birlikte daha iyi noktalara taşıyacağız' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Güne Karasu'da başlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sporda tesisleşme adımları kapsamında basketbol, futbol, voleybol sahası inşa edilen Adatepe'de inceleme yaptı.

Ziyaret turu kapsamında birçok noktada vatandaşlarla bir araya gelen Alemdar düşünceleri dinledi, talepleri tek tek not aldı ve 19 aylık sürede hayata geçirilen projeleri anlattı. Karasu Merkez Çarşısı'nda başlayan Başkan Alemdar, Malta'daki acı kaza sonucu hayatını kaybeden Yavuz Selim Yavuzyiğit'in ailesini taziye verdi.

Daha sonra AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu ve muhtarlarla birlikte Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'yı makamında ziyaret etti ve AK Parti Karasu Kurucu İlçe Başkanı Tuna Eren'e ziyaret gerçekleştirdi. Vefa ziyaretinde,'Davamıza omuz vermiş, öncü olmuş tüm büyüklerimize minnettarız' vurgusu yapan Alemdar, futbol, voleybol ve basketbol sahasının inşa edildiği Adatepe'de incelemelerde bulunarak bölge sakinleriyle çay sohbeti yaptı.

'DEĞİŞEN KARASU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Başkan Alemdar, 'Karadeniz'in incisi, gözbebeğimiz Karasu'da hayata geçirdiğimiz projeleri inceledik. Kırsalda yoğun bir asfalt mesaimiz oldu. İlçemizin ulaşım alt yapısını yeniliyoruz. Limandere ve Adatepe'de spor alanlarımız hazırlanıyor. Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Yeni Mahalle'de hizmete açtığımız Kıyı Park projesi çok güzel bir alan oldu, vatandaşlarımız da memnuniyetlerini paylaşıyor. Değişen, gelişen, yenilenen Karasu için çalışmaya, her düşüncenin, fikrin birleştirici gücüyle hizmet üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Karasu temasları STK, esnaf, vatandaş buluşmalarıyla son buldu.

KARASU'DA KISA SÜREDE NELER YAPILDI?

Kısa bir sürede önemli adımlar atılan Karasu'da kırsalda büyük bir asfalt seferberliği başlatıldı ve çok sayıda mahallede 24 kilometrelik ulaşım hattı 57 bin ton asfaltla yenilendi.

Öte yandan ilçenin turizm potansiyelinin artırılması için sahillerde birçok düzenleme çalışması yapılarak ilçenin merkez sahili 32 Evler'e yeniden Mavi Bayrak kazandırıldı. Sporda tesisleşme hamleleri kapsamında iseLimandere ve Adatepe'de futbol, basketbol, voleybol sahası imalatlarına başlandı.

Alemdar'ın imza projesi olan, gün batımının şehirde en harika izlenim noktası Yeni Mahallesi'ndeki Karasu Yenimahalle Kıyı Parkprojesi hizmete açıldı ve daha ilk günlerden binlerce misafiriçinnoktası alanı oldu.

Ayrıca ilçede altyapının güç kazanması için SASKİ marifetiyle önemli projeler yürütülüyor.