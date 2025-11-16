13. Boğaziçi Film Festivali'nin son gününde, Kuzey Makedonya'nın ilk Türkçe uzun metrajlı filmi 'DJ Ahmet' Atlas Sineması'nda sinemaseverlerle buluştu. Genç oyuncu Arif Jakup ve usta aktör Atila Klinche, film sonrası seyirciyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin son söyleşisinde, 'DJ Ahmet'in oyuncuları Arif Jakup ve Atila Klinche soruları yanıtladı.

Film, Kuzey Makedonya'daki küçük bir Yörük köyünde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet'in annesinin ölümünden sonra üstlendiği sorumluluk, müzik tutkusu ve aşk hayalini anlatıyor. Arif Jakup, rolünü tesadüfen aldığını anlattı: 'Film ekipleri okula gelmişti, ben o gün yoktum. Bir hafta sonra formu, bir arkadaşımın yerine kendi adıma doldurdum ve babamın imzasını taklit ettim. Seçmelerden sonra Üsküp'te çekimler başladı.'

HİKAYENİN DOĞALLIĞI İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Filmde amatör oyuncuların yanı sıra 'Before The Rain' ve 'Dust' gibi yapımlardan tanınan Atila Klinche gibi profesyonel isimler de yer aldı. Klinche, çekim sürecini şöyle özetledi: 'Amatör ve profesyonelleri ayırmadık; birlikte çalıştık ve yerel halkla iç içe olduk. Bu film, Makedonya'da bağımsızlıktan sonra çekilen ilk uzun metraj Türkçe film olmasıyla da önemli.'

Arif Jakup, çekimlerin kendi köyünde yapılmasının doğal bir avantaj sağladığını belirtti: 'Filmin hikayesi bana farklı gelmedi; tütüncülük ve tarımla hâlâ iç içeyiz. Kendi hayatımızı anlattık.' Klinche, genç oyuncuya sosyal medya desteği verdiğini ekledi.