Kuzey Makedonya önceki dönem Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Bursa'da gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesi mesajını verdi.

BURSA (İGFA) - Kuzey Makedonya önceki dönem Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Bursa'da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi.

Murtezani'ye ziyaretlerde Kuzey Makedonya Nüfus İşleri Genel Müdürü Fatin Fazliu ile Kuzey Makedonya Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Mümin Aliu eşlik etti.

Heyet, program kapsamında ilk olarak Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti'yi, ardından da Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (RUMELİSİAD) ziyaret etti. Ziyaretlerde Kuzey Makedonya'nın ekonomik yapısı ve yatırım fırsatları ele alınırken, Murtezani özellikle Avrupa Birliği sürecinde atılan adımlara dikkat çekti. Türk yatırımcıların ülkeye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Murtezani, Bursa Fahri Konsolosluğu'na yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ise Rumeli ve Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik iş gezileri düzenlediklerini belirterek, Kuzey Makedonya ile ticari bağların güçlenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Fahri Konsolos Halil Bedzeti de iki kardeş ülke arasında sağlam köprüler kurulduğunu vurguladı.

Program kapsamında Murtezani, RUMELİSİAD üyelerinin sorularını yanıtladı. Ziyaret sonunda Murtezani'ye hediye takdim edilirken, heyet Minia Rumeli'yi gezdi.

OSMANGAZİ'DE KARDEŞLİK VURGUSU

Heyet daha sonra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Görüşmede CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de yer aldı. Kuzey Makedonya yetkilileri, Üsküp'ün Çayır Belediyesi ile kardeş şehir protokolü bulunan Osmangazi Belediyesi ile ilişkilerin geliştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erkan Aydın ise Osmangazi'nin Rumeli göçmenlerinin yoğun yaşadığı ilçelerin başında geldiğini belirterek, Kuzey Makedonya ile ilişkileri daha ileri taşımaya hazır olduklarını söyledi.

RUMELİ DERNEKLERİ VE MİLLETVEKİLLERİNDEN ORTAK MESAJ

Kuzey Makedonya heyeti, Bursa Fahri Konsolosluğu organizasyonuyla Bursa Göç Müzesi'nde Rumeli kökenli sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldi. Murtezani, Bursa'nın Rumeli nüfusu ve Üsküp ile kardeş şehir bağları sayesinde Kuzey Makedonya ile güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Program kapsamında ayrıca geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ziyaret edilirken, akşam RUMELİSİAD'ın düzenlediği yemekte Bursa milletvekilleri ve dernek yöneticileri buluştu. Toplantıya katılan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Bursa milletvekilleri, yaptıkları konuşmalarda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi için ortak çalışma mesajı verdi.