İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden oto yedek parça satışı vaadiyle 500'den fazla vatandaşı dolandıran organize suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 10 ilde 'oto yedek parçası' satışı adı altında dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2008042569192652877

Yapılan tespitlere göre şebekenin, internet üzerinden oto yedek parça satma vaadiyle 500'den fazla vatandaşı dolandırarak yaklaşık 250 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi. Operasyonlar Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de eş zamanlı olarak düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, valilikleri, cumhuriyet başsavcılıklarını ve emniyet teşkilatını tebrik etti.