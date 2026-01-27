Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış, fırtınamsı rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve buzlanma bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Batman ve Bolu çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi beklenirken; rüzgarın Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji, vatandaşların olası sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.