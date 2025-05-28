Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz Ahmed Al-Adwani, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, tarihi bağlar, kültürel etkileşimler ve karşılıklı iş birliği olanakları ele alındı.

Ziyarette, Muğla’nın turizm potansiyeli, doğal güzellikleri, coğrafi işaretli ürünleri ve özellikle bal ile zeytinyağı üretiminin uluslararası pazarlara tanıtımı gündeme geldi. Konuk Büyükelçiye, Muğla’nın coğrafi işaretli ürünlerinden Milas zeytinyağı hediye edildi.

BÜYÜKELÇİ AL-ADWANİ: “TİCARİ İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRMAYA HAZIRIZ”

Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz Ahmed Al-Adwani, Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Muğla’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Büyükelçi Al-Adwani, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin tarihsel bir temele dayandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin tarihi bir gücü olduğuna inanıyorum. Hâlihazırda 1,5 milyon Kuveytli vatandaşımız Türkiye’de yaşıyor. Aynı zamanda yaklaşık 600 bin Türk vatandaşı da Kuveyt’te yaşamaktadır. Kültürel bağlarımızın güçlü olması, her iki toplum açısından da büyük fayda sağlayacaktır. Kuveyt’te faaliyet gösteren Türk firmaları bulunmaktadır ve bu ticareti daha da ileriye taşımak istiyoruz.”

KUVEYT’TEN MUĞLA’YA KÜLTÜREL DAVET: MÜZİK VE SANATLA YAKINLAŞMA

Muğla’nın turizm potansiyeline ve kültürel birikimine duydukları ilgiyi dile getiren Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticari diplomasinin daha görünür hâle gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.

“Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkiler yalnızca ekonomik alanla sınırlı değil; aynı zamanda güçlü kültürel bağları da zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Ticaret, turizm ve yöresel ürünler gibi alanlarda iş birliği yapmaya hazırız. Karşılıklı paylaşımlar arttıkça, iş birliğimiz de güçlenecektir.

Özellikle Türk dizileri, müzikleri ve sahne sanatları Kuveyt’te büyük ilgi görmektedir. Ülkemizde birçok sanatçı, Türkiye’den ilham almaktadır. Bizler de Türkiye’nin yöresel müziği, halk dansları ve sahne sanatlarını daha yakından tanımak istiyoruz. Ocak ve şubat aylarında Kuveyt’te düzenlediğimiz müzik festivalleri, bu tür kültürel alışverişler için önemli bir platform sunmaktadır. Muğla’dan katılacak sanatçıları, yerel müzisyenleri ve halk oyunları ekiplerini bu festivallerimizde görmekten büyük memnuniyet duyacağız.”

BAŞKAN ARAS: “KARŞILIKLI ZİYARETLER VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM ARTMALI”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kuveyt ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek şunları söyledi: “Muğlamız, turizmin yanı sıra yerel ürünleriyle de adından söz ettiriyor. Zeytincilik ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’de Balıkesir’den sonra ikinci sıradayız. Coğrafi işaretli zeytinler üretiyoruz. Yine coğrafi işaretli çam balımız var ve çam balı üretiminde dünya birincisiyiz. Mermercilik alanında da önemli bir konuma sahibiz; ‘Muğla Beyazı’ adıyla anılan markamız bulunuyor.”

“KUVEYT FESTİVALLERİNE KATILIP ZEYBEK OYUNUNU TANITMAK İSTERİZ"

Kuveyt’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aras, “Muğlalı hemşehrilerimizin de Kuveyt’i ziyaret etmelerini isteriz. Bu doğrultuda karşılıklı ziyaretleri teşvik edecek adımları atmaya hazırız. Aynı zamanda iki ülke arasında kültür, turizm ve ticaret alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Karşılıklı destek vermeye hazırız,” dedi.

Başkan Aras ayrıca, Kuveyt’te her yıl ocak ve şubat aylarında düzenlenen müzik festivallerine Muğla’dan da katılım sağlamak istediklerini ifade ederek, “Yöresel müziğimizi, kültürümüzü ve özellikle Zeybek oyununu Kuveyt’te tanıtmak isteriz,” diye konuştu.