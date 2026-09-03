Teknoloji yatırımlarında çığır açan projelere imza atan Kayseri Melikgazi Belediyesi, hizmet kalitesini ileri boyuta taşıyacak İnsansı Robot MEGA'yı düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, merakla beklenen İnsansı Robot MEGA salona gelerek özelliklerini sergiledi.

Melikgazi'de nitelikli belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'yi ileriye taşıyacak yatırım ve projeleriyle gündeme gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'deki belediyecilik faaliyetlerinde farklı ve önemli bir başarıya daha imza attıklarını belirterek şu konuşmayı yaptı:

'Melikgazi Belediyesi olarak birçok farklı alanda hizmet üretiyoruz. Bunların yanında geleceğimize ışık tutacak gençler yetiştirmek konusunda da farklı projelerimiz var. Ülkemizin geleceği gençlerimizin elinde; onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ve sanayiyi yönlendirmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisemiz, Teknoloji Atölyelerimiz ve GÖKTİM Melikgazi gibi projeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda Teknoloji Lisesi ve Dış Ticaret Lisesi de kuracağız. Böylelikle sanayiye katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bizim Ar-Ge değeri olan, altyapısı güçlü ve teknolojiyle uyumlu bir üretim sistemine geçmemiz gerekiyor.'

GELECEĞE YÖN VERECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ZEMİN OLUŞTURULUYOR

Türkiye'nin sanayisine ve teknolojik altyapısına katkı sunacak çalışmaları her zaman desteklediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnsansı robot bizim için çok önemli. Yapay zeka asistanımız şimdiye kadar binlerce yönlendirme yapıp önemli faydalar sağladı. Eğitilebilir ve Melikgazi'ye özgü hale getirilmiş olan insansı robotumuz, birçok alanda kullanılabilir durumda. Belediyemizde vatandaşlarımızı karşılayacak, yönlendirecek, taleplere cevap verecek hatta zabıta olarak bile görev yapabilecek. İnsanlar için riskli olan yerlerde ve durumlarda bu robotların kullanımı yaygınlaşacak. Bu tarz teknolojilerin tüketicisi olmak yerine üreticisi olmamızı sağlayacak gençlerin yetişeceği ortamları hazırlıyoruz. Dünyanın en başarılı gençleri Türk gençleridir. Başarılı öğrencilerimizin yurt dışına gitmeden Türkiye'de kalması için gereken imkanları sunmamız lazım. İHA ve SİHA üretiminde ülkemiz dünya sıralamasının başında yer alıyor. Bu robotları Teknoloji Lisesi gibi alanlarda üretilebilir hale getirmeliyiz. Robotu okullarımızda tanıtacağız; gençlerimiz robota dokunacak, onunla tanışacak, dans etme, zıplama ve top oynama gibi farklı komutlar verecekler. Bizden sonra diğer belediyeler de bu robottan temin edeceklerdir. Gelişimine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Sanayi ve teknoloji alanında yapacağımız bu çalışmalar inşallah geleceğe yön verecektir. Teknolojiye ve sanayiye yönelmeye ihtiyacımız var, bütün gayretimiz bu.'

İnsansı Robot MEGA hakkında sunumunu gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Muzaffer Elgün ise ULAKBEL, TEKNOFEST desteği, Erciyes Üniversitesi ile birlikte hayata geçirilecek ilk yerli ve milli meteoroloji uydusu KAYSAT, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi, Yazılım Geliştirme Ekibi, Teknoloji Atölyeleri, Akıl Küpü Kütüphaneleri, Güneş Enerjisi Santralleri ve Dijital İkiz Projesi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Elgün, MEGA'nın bünyesinde 2 bilgisayar ve 27 adet motor bulunduğunu, yapay zeka modülünün entegre edildiğini ve kendisine ne öğretilirse onu yapabilecek donanıma sahip olduğunu söyledi.