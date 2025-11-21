Kütahya'nın uzun vadeli turizm stratejisini belirleyecek Turizm Master Planı, Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Başkan Eyüp Kahveci, 'Bu plan şehrimizin geleceğine ışık tutan önemli bir rehberdir' dedi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın turizm alanındaki yol haritasını belirleyecek Turizm Master Planı, Zafer Kalkınma Ajansı hizmet binasında düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir, il protokolü ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de toplantıda yer alarak değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, master planın hazırlanma sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Literatür taramaları, arama konferansları, saha ziyaretleri, kurum görüşmeleri ve anket çalışmalarıyla elde edilen veriler ışığında oluşturulan plan; üniversiteler, kamu kurumları, belediyeler, kazı başkanlıkları, oda ve borsalar, STK'lar ve özel sektörün katkılarıyla şekillendi.

STRATEJİK HEDEFLER AÇIKLANDI

Sunumda, Kütahya'nın mevcut turizm durumu detaylarıyla ele alınırken, turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak, sürdürülebilir bir turizm yapısı kurmak ve şehrin rekabet gücünü yükseltmek üzere belirlenen stratejik hedefler paylaşıldı.

Planın ana başlıkları arasında; kültürel mirasın korunması ve görünür kılınması, marka değeri yüksek festivallerin düzenlenmesi, dijital tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi, tematik turizm rotalarının geliştirilmesi, sağlık ve gastronomi turizmine yönelik yeni açılımlar konuları öne çıktı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Turizm Master Planı'nın şehrin geleceğine yön veren önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirterek, 'Kütahya'mızın sahip olduğu turizm potansiyelini daha görünür ve erişilebilir kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu plan, attığımız adımlara bilimsel bir temel sunuyor' dedi.