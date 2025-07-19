Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül ile bir araya gelerek, kentimizin kültürel ve sanatsal vizyonunu ileriye taşıyacak konular üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Görüşmede, Kütahya Kent Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalar ve Kütahya Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetlerinin yanı sıra sosyal projelere dair yürütülen süreçler ele alındı. Şehrin uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazanmasını hedefleyen Avrupa Masal Rotası’na şehrin dahil edilmesi yönündeki girişimler masaya yatırıldı. Kütahya'da düzenlenmesi planlanan Masal Festivali’nin detayları ve Germiyan Sokağı’nda devam eden kültür-sanat faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, 26-30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri ile geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Gastronomi Festivali’nin bu yıl ikincisinin düzenlenmesine yönelik hazırlıklar da değerlendirildi. Bir diğer önemli gündem maddesi ise yapımcılığını Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci’nin üstlendiği ve 29 Ağustos’ta ülke genelinde gösterime girecek, 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’ne giden süreci anlatan “Büyük Zafer” adlı animasyon filmi oldu, yapımın tanıtım stratejileri ve halkımızla buluşturulmasına yönelik adımlar ele alındı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayacak etkinliklerin artacağını ve Kütahya'yı sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası platformlarda da daha güçlü bir şekilde temsil etmeye kararlı olduğunu vurguladı.