İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 56 bin haneye kurban eti ulaştırılan İstanbul Vakfı’nın “2025 Kurban Bağış Kampanyası Konserve Dağıtımı” programına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İBB’nin 2019 yılından beri sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olduğuna vurgu yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Yıllarca ülkemize emek vermiş emeklilerimiz maaşlarıyla et alamıyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımız et yiyemeden büyüyorlar. İşte bu zorlukları aşmak için ihtiyacı olan kim varsa yanında olmaya çalışıyoruz.

İBB olarak 2019’dan beri sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak asıl gayemiz ülkemizde bir tek kişinin bile sosyal yardıma ihtiyacı olmadığı günleri getirmek. O güne dek birbirimizin elini tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Vakfı aracılığıyla 2020 - 2024 yılları arasında toplam 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldığını belirten Aslan, “2025 yılı kampanyamız sonucunda elde ettiğimiz etler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına bereket katmak üzere yola çıkacaklar. Bu yıl İstanbul Vakfı Kurban Bağış kampanyası ile 62,5 milyon TL üzerinde bağış toplandı” diye konuştu.