Kütahya Belediyesinin düzenlediği Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Açılış Programı, geniş katılımla Sera AVM'de gerçekleştirildi. Etkinlikte yerel üreticiler, sanatçılar ve kadın girişimciler ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin organize ettiği Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Açılış Programı, Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin, belediye başkan yardımcıları ve protokol üyelerinin katılımıyla Sera AVM'de yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Vekili Ertekin, şehrin üretim kültürünü ve yerel değerlerini vatandaşlarla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ertekin, Sera AVM ile sağlanan iş birliğinin yerel üreticilere yeni fırsatlar sunduğunu belirterek AVM Müdürü Atakan Tahmas ve ekibine destekleri için teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında kadın üreticiler, genç girişimciler ve el emeği ürünler ortaya koyan birçok vatandaş standlarda yerini aldı. Kütahya'nın kültürel mirası, Germiyan Sokağı'ndaki etkinliklerin ardından bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.

Programda Kültür Sanat Akademisi Orkestrası sahne alarak müzik dinletisi sundu, Halk Oyunları ekibi ise performansıyla büyük ilgi gördü. Misafirlere çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte Kütahya'nın yöresel tatları da beğeni topladı.

Kütahya Belediyesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ile kültür ve sanatın daha geniş kesimlere ulaştırılması için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.