Nevşehir Belediyesi, genç yaşta hayattan koparılan Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak üzere anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Yürüttüğü etkin ve kalıcı çalışmalarla Nevşehir'i Türkiye'nin en kıymetli ve en değerli illerinin arasına sokarak marka değer oluşturan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 50 Vizyon projesinden birisi olan Kaykay Paten Park için binlerce Nevşehirli vatandaşın katılımıyla açılış programı düzenlendi.

15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde bulunan 1200 metrekare alan üzerine kurulan Ahmet Minguzzi Skate Parkın 500 metrekare alanına kurulu alanda çocuklar ve gençlerin sağlıklı olarak spor yapabileceği atlama engelleri olan alanlar oluşturuldu. 14 yaşında, henüz hayatının başındayken uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ahmet Minguzzi'nin adı, Nevşehir'de bir kaykay parkına verilerek ölümsüzleştirilirken Kaykay parkın açılış töreni, duygu yüklü anlara da sahne oldu.

Ahmet Minguzzi'nin anısına, onun tutkunu olduğu kaykay sporuna yönelik özel bir çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, 500 metrekarelik park alanını baştan aşağı yenileyerek, gençlerin sağlıklı ve güvenli biçimde spor yapabilecekleri bir alan olarak yeniden düzenledi. Ressam Gülhan Kartal ve resim sanatçılarının katkılarıyla alanda yapılan graffiti ve sanatsal çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatlarıyla oluşturulan Ahmet Minguzzi Skate kaykay park, bir yandan Ahmet'in hatırasını yaşatırken, diğer yandan başka çocukların özgürce, neşeyle ve güvenle yaşayabilmesi adına bütün Dünya için bir sembol olacak.

Ahmet Minguzzi Skate Kaykay Parkı'nın açılış törenine; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kaykay Federasyonu Başkan Vekili Seyfettin Şahan, Kaykay Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Elduran, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, siyasi parti il başkanları ve yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açılışı yapılan parkın, bir yandan Ahmet ve Ahmet'lerin hatırasını yaşatacağını, diğer yandan dünya üzerinde ki bütün çocukların özgürce, neşeyle ve güvenle yaşayabilmesi için bir sembol olacağını söyledi.

Başkan Arı'nın açılış konuşmaları sonrası 24 saat süren kaykay çekilişi için katılım sağlayan toplam 1226 tekil başvuru sayısıyla heyecan en üst seviyeye ulaştı. 50 adet olarak planlanan kaykay hediyesi çekilişi vatandaşların ve çocukların yoğun talepleri doğrultusunda Kaykay Federasyonu ve alanda bulunan iş insanları ile stk temsilcilerinin katkılarıyla toplam 207 sayısına kadar ulaştı.

Toplam 207 adet kaykay talihlisinin çekilişle belirlenmesi sonrası Belediye Başkanı Arı, hiçbir çocuk üzülmesin diye çekilişte adı çıkmayan ve kaykay isteyen bütün çocuklara seslenerek Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne kayıt yaptırıp lisans çıkaran Nevşehirli bütün evlatlarımıza Kaykay Federasyonu'nun katkı ve destekleriyle kaykay ve koruma ekipmanı hediye edeceklerini belirtti.

Katkılarından dolayı Kaykay Federasyonu Başkan Vekili Seyfettin Şahan'a ve Ressam Gülhan Kartal'a Kayaşehir amblemli plaket takdim eden Başkan Arı, Kaykay Federasyonu tarafından kendisine hediye edilen kaykay'ı çekilişle talihli bir çocuğa tekrar hediye etti.

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından alana gelen misafirlere kavurma ekmek, limonata, gazoz, su, üfürük ve şeker ikramları yapıldı.

Program sonunda protokol üyelerinin katılımıyla Ahmet Minguzzi Skate Park açılışı yapıldı. Kayseri'den gelen kaykay sporcularının gösterisi görülmeye değer görüntüler sunarken çekilişlerde kaykay kazanan çocuklarla alan içinde poz veren Belediye Başkanı Rasim Arı, 50 vizyon projemizden birisi olan Kaykay Parkının Nevşehir halkına ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu.

Ahmet Minguzzi Skate Kaykay Parkı, kaykay, paten ve bisiklet kullanan çocuk ve gençlerin uğrak noktası olacak.