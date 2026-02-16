Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar, Boğaziçi Şehir Koleji tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması Final Programı'na katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yarışmayı Ali Güral Lisesi kazandı.

KÜTAHYA (İGFA) - Boğaziçi Şehir Koleji'nin ev sahipliğinde düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması'nın finali, okulun Doğu Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Final programında öğrenciler, belirlenen konular çerçevesinde bilgi birikimlerini, hitabet güçlerini ve ikna kabiliyetlerini ortaya koyarak izleyicilerden tam not aldı.

Programa katılan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar, münazara kültürünün gençlerin analitik düşünme yeteneğini geliştirdiğini ve özgüven kazanmalarına önemli katkı sunduğunu ifade etti. Demokratik tartışma ortamlarının gelişmesinde bu tür organizasyonların büyük rol oynadığını belirten Sarıyar, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Çekişmeli geçen final programı, Ali Güral Lisesi öğrencilerinin birinciliğiyle tamamlandı