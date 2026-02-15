Karabağlar Belediyesi bünyesinde ücretsiz eğitim desteği sunan KARBEM'de yeni bir dönem başlıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Sosyal Etkinlik Merkezi'nin yeni şubesinin önümüzdeki günlerde Barış Mahallesi'nde hizmete açılacağını müjdeledi.

İZMİR (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana fırsat eşitliği temelinde çalışmalarını sürdüren KARBEM'in her yıl artan başarı grafiğiyle dikkat çektiğini belirten Başkan Kınay, 'Karabağlar'daki tüm çocuklara eşit gelecek ve eşit fırsatlar sunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz' dedi.

Başkan Kınay, KARBEM'de düzenlenen ve öğrencilerin performanslarının değerlendirildiği veli toplantısında ailelerle bir araya geldi. Zor ekonomik koşullara rağmen dayanışma ruhunun önemine dikkat çeken Kınay, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

'Şartlar ne kadar zor olursa olsun biz bir aileyiz. Elimizde ne varsa paylaşır, ekmeği birlikte böleriz' diyen Kınay KARBEM'in Barış Mahallesi'nde açılacak olan yeni merkeziyle birlikte daha fazla öğrenciye ulaşacağını eğitim desteği kapsamının genişleyeceğini ifade etti. Çocukların karanlığa sürüklenmemesi için aileler ve eğitimcilerin daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Kınay, 'Anne babalar ne kadar çabalasa da bu dünyanın zorlukları karşısında birbirimize daha çok yaslanmamız gerekiyor. Çocuklarımızı hep birlikte sarmalamalı, güvenlik kabuğumuzu daha sıkı tutmalıyız' dedi.

BAŞARI ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Her yıl yüzlerce öğrencinin hayaline dokunan KARBEM'de bu yıl yaklaşık 1200 öğrenci eğitim alıyor. Tamamı ücretsiz olarak sunulan kurslarda öğrenciler hem akademik destek alıyor hem de fırsat eşitliği yakalıyor. Merkez, son açıklanan sonuçlara göre Liselere Geçiş Sınavı'nda(LGS) yüzde 99,73, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda(YKS) ise yüzde 81 başarı oranına ulaştı. Bu tablo, KARBEM'in istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Toplantının ardından öğretmenler, velilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek öğrencilerin akademik durumları hakkında detaylı bilgi verdi.