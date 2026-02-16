Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin, Burkay Tekstil'in jet boya makinelerindeki enerji ve su tüketimini azaltmaya yönelik geliştirdiği proje, 'Sürdürülebilirlik Hackathonu'nda birinciliğe layık görüldü. Proje, enerji verimliliğini artırırken aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, 'Ecologics: Geleceği Kodlayan Genç Zihinler' projesi kapsamında düzenlenen Sürdürülebilirlik Hackathonu'nda geliştirdikleri çevre ve enerji odaklı projeyle birincilik ödülüne layık görüldü.

BTÜ'yü temsilen yarışmaya katılan öğrenciler, sürdürülebilir üretime katkı sunan projeleriyle jüri üyelerinden tam not aldı. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yağmur Ay, Sıla Nur Uğuz, Cemre Nazlı Korkmaz ile Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Zeynep Şahin'den oluşan 'Geleceği Dokuyanlar' takımı, yarışma kapsamında Burkay Tekstil ile eşleşerek sektörel bir probleme yenilikçi bir çözüm geliştirdi.

Öğrenciler, Burkay Tekstil'e saha ziyaretleri gerçekleştirerek endüstriyel süreçleri yerinde inceledi. Jet boya makinelerindeki enerji ve su tüketim miktarlarını analiz eden ekip, akademik bilgi ile sektörel deneyimi bir araya getirerek sürdürülebilir bir çözüm ortaya koydu. Süreçte BTÜ'lü öğrenciler de mentör olarak projeye destek verdi.

'JET-KONDENS' PROJESİYLE ENERJİ VE SU TASARRUFU

Yarışmada birincilik getiren 'Jet-Kondens' projesi, tekstil sektöründe yoğun enerji ve su tüketimine neden olan jet boya makinelerine odaklandı. Proje kapsamında; jet boya makinelerinden çıkan yüksek sıcaklıktaki atık suyun ısısını geri kazanarak enerji verimliliğini artırmak, geliştirilecek sistem ile atık buharı yoğuşturarak işletmeye saf su olarak geri kazandırmak, enerji tüketiminin azaltılmasıyla karbon ayak izinin düşürülmesi hedeflendi. Sürdürülebilirlik temelli proje sayesinde hem çevresel etkilerin azaltılması hem de işletmelerin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerin sürdürülebilirlik odaklı bu başarısının üniversitenin uygulamalı eğitim ve sektörle iç içe olma yaklaşımının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Öğrencilerin gerçek bir sanayi problemine yenilikçi ve çevre dostu bir çözüm geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren RektörÇağlar, 'BTÜ olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik ve mesleki bilgiyle değil, çevreye ve topluma duyarlı bir bakış açısıyla yetiştiriyoruz. Bu başarı, 'sanayiyi güçlendiren, sanayiden güç alan üniversite'vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır' ifadelerini kullandı.