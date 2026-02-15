Bornova Belediyesi, yerel eşitlik politikaları ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında, belediye bünyesinde görev yapan personele yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Eğitimi düzenledi. Eğitim, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) -İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nden Seher Gündoğan tarafından verilern eğitimde, Gündoğan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun yaşam kalitesini yükselten temel bir insan hakları meselesi olduğuna dikkat çekti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu kurumlarında içselleştirilmesinin önemine vurgu yapan Gündoğan, daha önceki açıklamalarında da sıkça dile getirdiği üzere, eşitlik perspektifiyle sunulan kamu hizmetlerinin daha kapsayıcı, adil ve erişilebilir olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin bu alanda üstlendiği rolün, toplumsal dönüşüm açısından kritik olduğunun altını çizdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimin önemine: 'Toplumsal cinsiyet eşitliği, demokratik ve sosyal belediyeciliğin temel unsurlarından biridir. Bornova Belediyesi olarak hem kurum içi yapımızda hem de sunduğumuz hizmetlerde eşitliği esas alıyoruz. Personelimizin bu alandaki farkındalığını güçlendirmek, daha adil ve kapsayıcı bir kent hedefimizin önemli bir parçasıdır.' sözleriyle dikkat çekti.

KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLDİ

Eğitim programının sonunda, programa katılan belediye personeline katılım sertifikaları takdim edildi. Bornova Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi hedefliyor.