Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin sosyal yardımlarından düzenli olarak faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının sınav ücretlerini karşılayacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi; eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak, ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmek ve gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlamak adına eğitime verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor.

Belediyenin sosyal yardımlarından düzenli olarak faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının YKS sınav ücretleri karşılanacak.

BAŞVURULAR 16 ŞUBAT-16 MART ARASI

16 Şubat-13 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak başvurular Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde (Belsa Plaza B Blok 2. Kat) yüz yüze alınacak. Destekten yararlanmak isteyen ailelerin belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor.