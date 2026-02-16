Milli Kütüphane üyeleri, 50'den fazla sözlüğü bir araya getiren kelime.com'a ücretsiz erişebilecek. Platform ayrıca 100 halk kütüphanesinde de kullanıma sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, araştırmacılar ve dil meraklıları için önemli bir dijital kaynağı kullanıcılarla buluşturdu.

Kelime.com üzerinden kullanıcılar; kelimelerin anlamlarına, farklı dillerdeki karşılıklarına ve etimolojik köken bilgilerine tek platformdan ulaşabiliyor.

Sistem, benzer ve türetilmiş kelimeleri keşfetme imkânı sunarken, okunamayan metinlerin çözümlenmesine de yardımcı oluyor.

Mili Kütüphane üyeleri siteye ücretsiz erişim sağlarken, hizmetin Türkiye genelinde 100 halk kütüphanesinde de aktif olarak kullanıma açıldığı bildirildi.