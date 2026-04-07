Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, MSB koordinasyonunda düzenlenen Şehitleri Anma Programı'na katılarak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da, T.C. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen 'İstiklale Giden Yolda Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinlikleri kapsamında anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen program, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitleri anma konuşmalarının ardından, aziz şehitlerin yakınları duygu dolu konuşmalar yaparak salonda büyük bir gurur oluşturdu. Anma kapsamında onur belgesi, şehit ecdat rozeti ve anı objeleri takdim edildi. Program, edilen dualarla sona erdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehitlerin hatırasının yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, 'Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız, emanetine her zaman sahip çıkacağız' ifadelerini kullandı.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, Genel Müdür Yardımcıları Hv. Tuğg. Ramazan Toper ve Abdülbaki Özden, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve askeri erkan katıldı. Program boyunca birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıkarken, şehitlerimizin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.