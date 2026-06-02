AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, merkez köylere ve taşra mahallelerine yönelik başlattığı kapsamlı ziyaret programıyla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Sultan Şehmus köyleri başta olmak üzere bölgedeki yerel dinamikleri yerinde inceleyen Uncu, köy muhtarları ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek talepleri ilk ağızdan dinledi.

MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin merkez köylerine gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret programıyla vatandaşlarla ve köy muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sultan Şehmus köyleri ve taşra mahallelerdeki yerel dinamikleri yerinde incelemek ve halkın ihtiyaçlarına doğrudan çözümler üretmek amacıyla düzenlenen bu ziyaretlerde Başkan Uncu, köylülerin talep, istek ve önerilerini ilk ağızdan dinledi.

Ziyaretler kapsamında köy muhtarları ve bölge sakinleriyle samimi bir ortamda görüşen Uncu, AK Parti'nin her zaman milletle iç içe, gönül gönüle bir siyaset anlayışı benimsediğini vurguladı.

'MİLLETİMİZİN DERDİ BİZİM DERDİMİZDİR'

Köylerdeki eksikliklerin giderilmesi, tarımsal ve altyapısal ihtiyaçların tespiti noktasında muhtarların rehberliğinin önemine dikkat çeken İl Başkanı Mehmet Uncu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bizim siyasetimizin merkezinde her zaman insanımız var. Bugün Mardin'imizin merkez köylerinde hemşehrilerimizle kucaklaşmak, onların sofrasına ve sohbetine konuk olmak bizler için büyük bir onurdur. AK Parti teşkilatları olarak önceliğimiz, halkımızın sorunlarını, taleplerini ve isteklerini en kısa sürede, en doğru şekilde yerine getirmektir. Milletimizin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir.'

ÇÖZÜM ODAKLI SAHİL ÇALIŞMALARI

Ziyaret edilen köylerde altyapıdan tarımsal sulamaya, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar pek çok konu masaya yatırıldı. Vatandaşların aktardığı sorunları tek tek not alan Başkan Uncu, iletilen taleplerin takipçisi olacağını ve ilgili kamu kurum ile kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Köy muhtarları ve mahalle sakinleri, İl Başkanı Mehmet Uncu'nun ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunların yerinde tespit edilip dinlenmesinin kendilerine güven verdiğini ifade ettiler ve teşekkürlerini ilettiler.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nın, kentin her bir noktasına ulaşmak ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdürmek amacıyla ilçe, köy ve mahalle ziyaretlerine kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.