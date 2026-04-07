Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü cephe düzenleme çalışmalarıyla şehir estetiğini güçlendirmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Başkan Güler öncülüğünde daha önce Altınordu, Ulubey, Gürgentepe, Perşembe, Kumru ve turizm açısından büyük önem taşıyan Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda hayata geçirilen uygulamalar, şimdi de Ünye ilçesinde hayata geçirilecek.

Bu kapsamda Ünye'de gerçekleştirilecek cephe iyileştirme projesi için ihale süreci tamamlandı. Proje ile ilçe merkezinde yer alan 183 binanın dış cephesi modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Hükümet Caddesi, Belediye Caddesi, Niksar Caddesi ve AVM çevresinde yürütülecek çalışmalar kapsamında; binaların dış yüzeylerinde onarım yapılacak, yağmur iniş boruları ve oluklar yenilenecek. Ayrıca mantolama, mermer denizlik uygulamaları, dış cephe sıva ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla kablolar gizlenecek, çanak antenler çatıda toplanacak. Bunun yanı sıra iş yerlerinin tabelaları da tek tip hale getirilerek cadde bütünlüğü sağlanacak.

Gerçekleştirilecek çalışma ile Ünye ilçe merkezinin daha düzenli, estetik ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.