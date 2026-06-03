Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçeye değer katan nitelikli yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kocatepe Mahallesi'nde Kayseri Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen 'Melikgazi Belediyesi Fatma Haskahveci Kur'an Kursu'nun yapımı tamamlandı.

04-06 yaş grubu çocuklar ile kadınlara yönelik hizmet verecek olan tesis, bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlanan proje, iç tefrişatının ardından 15 gün içinde İlçe Müftülüğü'ne teslim edilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projeye dair şu bilgileri paylaştı: 'Kocatepe Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi, Belsin Bölgesi'ne hitap edecek biblo gibi, güzel bir Kur'an Kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. 04-06 yaş aralığındaki çocuklarımızın ve hanım kardeşlerimizin eğitim alabilecekleri Melikgazi Belediyesi Fatma Haskahveci Kur'an Kursumuz tamamlandı. 15 gün içerisinde müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti.'