Bornova Belediyesi, 2025 yılında ulaşım, yeşil alan, sosyal belediyecilik ve inovasyon alanlarında hayata geçirdiği projelerle ilçede yaşam kalitesini yükseltti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü yatırımlar ve projelerle ilçede geniş kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ulaşım altyapısından sosyal hizmetlere, yeşil alanlardan teknoloji ve çevre yatırımlarına uzanan çalışmalar, Bornovalıların günlük yaşamına doğrudan katkı sağladı.

Yıl boyunca birçok cadde ve sokakta asfalt, kaldırım ve kavşak düzenlemeleri yapıldı. Pınar, Mustafa Kemal ve Suvari caddeleri yenilenirken, Bornova Caddesi genişletildi, Türkan Özilhan Hastanesi'ne alternatif yol açıldı. Tır Parkı ve Motokurye Parkı hizmete alındı.

YENİ PARKLAR VE MEYDANLAR AÇILDI

2025'te Abide-i Hürriyet Meydanı, Bisiklet Performans Parkı ve KKTC Parkı kente kazandırıldı. Yenilenen parklara Şehit Fehmi Taşkın, Yılmaz Çapın, Güney Temiz ve Madımak'ta yaşamını yitirenlerin isimleri verildi.

Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi, Yerel Tohum Merkezi, Eros Kedi Kliniği ve yeni hizmet binaları açılırken; çevreci araçlarla belediye filosu güçlendirildi. Yangınlara karşı yeni ekipmanlar devreye alındı.

KENT LOKANTALARI VE BOSTANLAR BÜYÜDÜ

Mevlana ve Kızılay Kent Lokantaları hizmete girerken, Kızılay Mahallesi'nde Kent Kasap açıldı. Kent Bostanları 7 noktaya ulaştı; 500 kadın üretime katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Amacımız Bornova'yı daha adil, üretken ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek' diyerek, sosyal dayanışma ve çevreci belediyeciliğe vurgu yaptı.