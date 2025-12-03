Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Akdemir Özel Eğitim Merkezi Müdürü Alperen Akdemir, öğretmenler ve özel öğrencileri makamında misafir etti.

KÜTAHYA (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, günün sadece bir anma değil; farkındalık, sevgi, anlayış ve destek çağrısı olduğunun altını çizdi. Başkan Kahveci, 'Özel öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumun her alanında yer almalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.' diyerek belediyenin erişilebilir ve kapsayıcı şehir hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

2003 yılından bu yana hizmet veren Akdemir Özel Eğitim Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Kahveci, zihinsel, işitme ve bedensel engellilerin eğitimi ile özel öğrenme güçlüğü ve yaygın gelişimsel bozukluklara yönelik destek eğitimlerine ilişkin detaylı bir değerlendirme yaptı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Kütahya Belediyesi, engelli bireylerin hayatın her alanına aktif katılımını artıracak projeler geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.