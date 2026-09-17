Yenişehir Belediyesi, Suriçi İstanbul Platformu'nun 36. yılında düzenlediği 315. Buluşma Programı'na ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, şehrin tarihî ve kültürel kimliğine yakışan önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.

Suriçi İstanbul Platformu tarafından 36 yıldır sürdürülen 'Siyaset, Ekonomi, Medeniyet Buluşmaları'nın 315'incisi, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'ün 'Güzel İnsan Yetiştirmek' başlıklı konferansıyla yer aldığı programa; Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra geçmiş dönem valileri, kaymakamlar, bürokratlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ÖZEL: 'YENİŞEHİR BİR MEDENİYET ŞEHRİDİR'

Programın ev sahibi olarak katılımcılara hitap eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir'in tarih boyunca üstlendiği önemli role dikkat çekti. Yenişehir'in Osmanlı'nın beylikten devlete uzanan yürüyüşünde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Başkan Özel, 'Üzerinde bulunduğumuz bu topraklar, büyük bir medeniyetin yürüyüşünün ilk adımlarının atıldığı topraklardır. Yenişehir; Osman Gazi'nin şehri, Osmanlı'nın beylikten devlete uzanan kutlu yürüyüşünün önemli merkezlerinden biridir. İlk hutbenin okunduğu, ilk paranın basıldığı, devlet teşkilatının, şehirleşmenin ve medeniyet anlayışının şekillenmeye başladığı kadim bir şehirden söz ediyoruz' dedi.

'KADİM ŞEHRİMİZİ BÖYLE BULUŞMALARLA DAHA FAZLA ANLATACAĞIZ'

Yenişehir Belediyesi olarak şehrin tarihî ve kültürel birikimini daha geniş kitlelerle buluşturmayı önemsediklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, 36 yıllık bir geleneğin 315'inci buluşmasına ev sahipliği yapmanın Yenişehir açısından taşıdığı öneme işaret etti. Başkan Özel, 'Yenişehir'imizin sahip olduğu tarihî mirası, kültürel zenginliği ve medeniyet birikimini her fırsatta anlatmaya gayret ediyoruz. Devletimizin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenmiş isimleri, bürokratlarımızı, akademisyenlerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerini kadim şehrimizde ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Yenişehir'imizi tarihine ve taşıdığı değerlere yakışan programlarla buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'AKLI İLİMLE, KALBİ İMANLA, HAYATI GÜZEL AHLAKLA BULUŞTURMAK'

Konferansın 'Güzel İnsan Yetiştirmek' temasına da değinen Başkan Ercan Özel, 'Bizim medeniyetimizde insan yetiştirmek; bilgiyle beraber ahlakı, meslekle beraber erdemi, dünya hayatına hazırlanırken manevi değerlerimizi de kazandırmayı gerektirir. İnsanı yetiştirmek; aklı ilimle, kalbi imanla, hayatı da güzel ahlakla buluşturmaktır' diye konuştu. İlim Yayma Cemiyeti'nin 1951 yılından bu yana ilim, irfan, millî ve manevi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Özel, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün'e ve program için Yenişehir'e gelen tüm misafirlere teşekkür etti.

VALİ AYYILDIZ: 'İNSAN YETİŞTİRMEK BİR MEDENİYET MESELESİDİR'

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise 'Güzel İnsan Yetiştirmek' başlığının toplumun geleceği açısından büyük anlam taşıdığına dikkat çekti. Şehirlerin imarı ve kamu yatırımlarının merkezinde insanın bulunduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız, 'İnsan yetiştirmek bir medeniyet meselesidir. Devlet olarak şehirlerimizi imar ediyor, kamu hizmetlerini geliştiriyor, gençlerimiz için eğitim, kültür, spor ve sosyal imkânları artırıyoruz. Ancak biliyoruz ki bütün bu çalışmaların merkezinde insan vardır. Çünkü iyi yetişmiş insan yoksa en güçlü kurumlar, en modern şehirler ve en büyük yatırımlar bile gerçek anlamını tam olarak bulamaz' dedi.

TÜLÜN: 'İNSAN YETENEKLERİYLE BİR YERE GELİR, KARAKTERİYLE ORADA KALIR'

Programın devamında İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, 'Güzel İnsan Yetiştirmek' başlıklı konferansını gerçekleştirdi. Sözlerine kendilerini Yenişehir'de ağırlayan Belediye Başkanı Ercan Özel'e teşekkür ederek başlayan Tülün, güzel insan yetiştirmenin geçmişten geleceğe uzanan en temel meselelerden biri olduğunun altını çizdi. İlim Yayma Cemiyeti'nin 75 yıllık hikâyesinin temelinde samimiyet ve hasbiliğin bulunduğunu anlatan Tülün, cemiyetin 1951 yılında 68 hayırseverin girişimiyle başlayan yolculuğunun Türkiye'nin dört bir yanında sürdüğünü ifade etti. Gençlerin akademik başarılarının güçlü bir karakter ve ahlak anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Tülün, 'İnsan yetenekleriyle bir yere gelir ama karakteriyle orada kalır. Akademik başarı çok değerlidir fakat ahlakla, adaletle ve tevazuyla taçlandırılmamış bir ilim insanlığa fayda yerine zarar da getirebilir' diye konuştu.

GENÇLERE 'MÜCADELE EDİN' MESAJI

Konuşmasında hayat tecrübelerinden örnekler paylaşan Yusuf Tülün; samimiyet, niyet, gayret, planlama, sabır ve mücadele azminin başarıdaki önemine vurgu yaptı. Dijital dünya ve sosyal medyanın beraberinde getirdiği risklere de değinen Tülün, gençlerin karşılarına çıkan bilgileri araştırmaları, sorgulamaları ve farklı kaynaklardan teyit etmeleri gerektiğini söyledi. Tülün, gençlerin tarihinden ve değerlerinden kopmadan vizyon sahibi bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

36 YILLIK YOLCULUĞUN 315. BULUŞMASI YENİŞEHİR'DE

Suriçi İstanbul Platformu Başkanı Nedim Abi de 36 yıl önce başlayan devlet ve millet buluşmalarını aynı heyecanla sürdürdüklerini ifade etti. 315'inci programı Yenişehir'de gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Abi, organizasyona ev sahipliği yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve belediye ekibine teşekkür etti. Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, farklı dönemlerde kamu görevlerinde bulunmuş isimlerle sivil toplum ve siyaset dünyasının temsilcilerini aynı çatı altında buluştururken, Yenişehir'in tarihî ve kültürel değerlerinin misafirlere tanıtılmasına da vesile oldu.