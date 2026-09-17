Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) kurslarında eğitim alan kursiyerler, büyük başarı göstererek hedefledikleri bölümlere yerleşti. Karakalem resim kurslarda eğitim alan 32 kursiyer, güzel sanatlar liseleri ile üniversitelerde istedikleri bölümleri kazandı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren MABESEM, kazandırmaya devam ediyor.

Her yıl çok sayıda öğrencinin güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar fakültelerine yerleşmesini sağlayan MABESEM ile bu yıl da 32 öğrenci istediği bölümü kazandı.

Öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli lise ile üniversitelerinde resim ve müzik bölümlerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. MABESEM'de verilen görsel sanatlar eğitimleri, öğrencilerin yetenek sınavlarına hazırlık sürecinde hem teknik destek hem de motive olmalarını sağlıyor.

Resim kurslarına katılan 32 öğrenci güzel sanatlar fakültelerine yerleşirken, lise çağında olanlar ise güzel sanatlar lisesini kazandı.

'32 ÖĞRENCİMİZİN 32'Sİ DE YETENEK SINAVINI KAZANDI'

Sanat ve Eğitim Merkezi Eğitmenlerinden Sevilay Güvercin, kursiyerlerin önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, 'Üniversite hazırlık dersleri veriyorum. Bu yıl 32 öğrencimizin 32'si de yetenek sınavını kazandı. Geçtiğimiz yıl da yine 30 öğrencimizin 30'u yerleşmişti. Bize bu imkanları sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e teşekkür ediyoruz' dedi.

ÖĞRENCİLER HAYALLERİNE KAVUŞTU

MABESEM kurslarında eğitim alan Mehmet Ömer Bulut, heyecanlı olduğunu belirterek, 'Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi grafik tasarım bölümünü kazandım' cümlesine yer verdi.

Ahmet Buğra Yiğit ise, 'Bu kursa ilk geldiğim zaman güzel sanatlar lisesini kazandım. Sonra yine bu kursa devam ederek, 3.'lükle İnönü Üniversitesi'ni kazandım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz' diye konuştu.

Üniversite macerasını başlatmak üzere kursa başladığını kaydeden Yusuf Deniz Kınık da 'Üniversiteye hazırlanırken MABESEM Eğitmenimizden övgü ile bahsediliyordu. Ben de bu kursa yazılmak için burada kursa başladım. Hacettepe Üniversitesi'nin sınavına girdim ve kazandım. Fakat aynı zamanlarda İnönü Üniversitesi sınavlarına da katıldım ve dereceyle kazandım. Öncelikle hocamıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'e de bize bu imkanları sağlamasından ötürü teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

İkra Nur Onar ise, 'Bu sene Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünü kazandım. Bende kıymetli hocam gibi geleceğe sanatla ışık olacağım için çok mutluyum' dedi.