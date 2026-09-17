Sakarya Büyükşehir Belediyesi 16 ilçe ve şehir merkezinde asfalt çalışmalarına son sürat devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da sürdürdüğü seri asfalt çalışmalarında 5 kırsal mahallede toplam 10 kilometrelik güzergâhı 8 bin ton sıcak asfaltla yeniledi. İlmiye, Şükriye, Fevziye, Ünlüce ve Memnuniye mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla bölgedeki ulaşım konforu ve yol güvenliği artırıldı.

5 MAHALLEDE 10 KİLOMETRELİK ÇALIŞMA

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sapanca'daki seri asfalt programı kapsamında 5 mahallede çalışmalar gerçekleştirdi. Toplam 10 kilometrelik güzergâh 8 bin ton sıcak asfaltla yenilenirken, güvenli sürüş için yol çizgi çalışmaları da yapıldı.

SERİ ASFALT ÇALIŞMALARI YARI SEVİYEDE

Sapanca'da devam eden seri asfalt çalışmaları programın yüzde 50 seviyesine ulaştı. Kısa süre içerisinde ilçenin farklı mahallelerinde çalışmalara devam edilerek ihtiyaç duyulan güzergâhlar sıcak asfaltla buluşturulacak.

Geçtiğimiz yıl ilçe bazlı seri asfalt programı kapsamında Kaynarca, Söğütlü, Hendek, Pamukova ve Akyazı'da kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmişti.

Mahalle muhtarları çalışmanın bölge ulaşımında önemli bir konfor kazandırdığını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.