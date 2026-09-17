Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı, Türk sinemasına kazandırdığı güçlü karakterlerle hafızalarda yer eden Tarık Akan, vefatının 10. yılında Bakırköy Meydanı'nda düzenlenen özel programla anıldı.

İSTANBUK (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, İBB Kültür ve Özel Taş Okul iş birliğiyle gerçekleştirilen gecede, usta sanatçının sinema mirası film görüntüleri ve müzikler eşliğinde yeniden hatırlanırken, Taş Okul Korosu ve sanatçı Onur Akın sahne aldı.

Anma programına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Filmleriyle hafızamızda, duruşuyla gönlümüzde, yetişen çocuklarla geleceğimizde yaşamaya devam ediyor. İyi ki bu topraklardan, bu şehirden, bu güzel Bakırköy'den bir Tarık Akan geçti' dedi.

Tarık Akan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Meydanda Tarık Akan' programında, sanatçının Türk sinemasında bıraktığı iz Bakırköylülerle birlikte anıldı.

Akan'ın rol aldığı filmlerden görüntülerin ekrana yansıtıldığı gecede, filmleriyle özdeşleşen eserler de seslendirildi. Sinemadaki başarısının yanı sıra toplumsal meselelere duyarlılığı ve sanatçı kimliğiyle de hafızalarda yer eden Tarık Akan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde toplumsal gerçekçi sinemanın önemli yapımlarında üstlendiği rollerle sinemaya farklı bir soluk getirdi.

Akan'ın Bakırköy'le olan güçlü bağı da gecenin anlamını farklı bir noktaya taşıdı. Sanatçının kuruculuğunu üstlendiği Taş Mektep, eğitime verdiği önemin en önemli miraslarından biri olarak bugün de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu nedenle Taş Okul Korosu'nun anma programında sahne alması, Akan'ın sinema ve eğitim alanında bıraktığı izleri aynı sahnede buluşturdu. Gecede sanatçı Onur Akın da sahne aldı.

Akan'ın filmlerinden görüntüler ve müziklerin yer aldığı programda, usta sanatçının farklı dönemlerde hayat verdiği karakterler yeniden Bakırköy Meydanı'nda hayat buldu.

Tarık Akan'ın sinemadaki güçlü oyunculuğu, toplumsal duyarlılığı ve Bakırköy'e bıraktığı eğitim mirasının bir arada hatırlandığı programa çok sayıda vatandaş katıldı.