Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 14. Yıllık Danışma Forumu'nun üçüncü gününde, ilk oturumun ardından şehrin Turizm Master Planı'nı hazırlayan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı ziyaret ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Günün ilk oturumunda, 'Peyzajların Yaşayan Mirası: Sürdürülebilir Kültürel Gelişim ve Topluluk Güçlendirmede Kültür Rotalarının Rolü' başlığı altında, uzmanlar ve yerel yönetim temsilcileri deneyimlerini paylaştı.



İlk oturumun ardından, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile gerçekleştirilen görüşmede, Kapadokya'da sürdürülen turizm faaliyetleri, rotalar ve projelerin Kütahya'mıza uyarlanabilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve iki şehir arasında sürdürülebilir turizm iş birliklerinin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.



Forumun son gününde düzenlenen oturumlarda, kültürel mirasın korunmasında Kültür Rotalarının sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, gastronomi yoluyla yerel kültürlerin yaşatılması ve toplum temelli turizm yaklaşımları gibi önemli konular ele alındı.



Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Forumu'nun sunduğu uluslararası iş birliği ortamı; şehrimizin kültürel, ekonomik ve turistik gelişimine önemli katkılar sağladı.