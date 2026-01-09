İzmit Belediyesinin Kuşak Buluşması programında Çınar Çocuk Evleri'nin minikleri ile Asırlık Çınar Evleri'nin büyükleri bir araya gelerek kitaplar ve sohbetler eşliğinde anlamlı anlar paylaştı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren Kuşak Buluşması programında, Çınar Çocuk Evleri'nin minikleri ile Asırlık Çınar Evleri'nin büyükleri bir araya geldi. Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde gerçekleşen anlamlı buluşmada, sevgi ve paylaşım dolu anlar yaşandı.

Program kapsamında Asırlık Çınar Evleri'nin çınarları, miniklere kitaplar okuyarak hem anılarını hem de bilgilerini paylaştı. Karşılıklı sohbet havasında devam eden etkinlikte, kuşaklar arasında sıcak ve samimi bağlar kuruldu. Miniklerin meraklı soruları ve çınarların içten anlatımları, etkinliğe renk kattı.