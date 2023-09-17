Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda Türkiye’nin en değerli sanatçılarını müzikseverler ile buluşturan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam “Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli stand-up gösterisiyle başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu’nu ağırladı.

KURUÇEŞME’DE YASEMİN SAKALLIOĞLU İZDİHAMI!

Yasemin Sakallıoğlu’nun gösterisine ilgi yoğundu. Biletleri biten gösteri öncesi ünlü komedyenin hayranlarının metreler boyu oluşturduğu kuyruk Kuruçeşme’den Ortaköy’e kadar devam etti. Kapasitenin üstünde seyircinin ağırlandığı gece de 3 bin 500 kişi mekanı hınca hınç doldurdu.

YASEMİN SAKALLIOĞLU İLE BOĞAZDA KAHKAHA TUFANI!

Gece, Hadise’nin “Düm Tek Tek” parçası ile başladı. 14 kişilik dans ekibiyle şovun startını veren başarılı komedyen ilk dakikalarda eğlencenin fitilini ateşledi. Bu sezon ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu, “İyi ki geldiniz. Bu akşam burada çok kalabalığız. Benim için gurur verici…” sözleriyle teşekkür etti. Aile bağları, kadın erkek ilişkilerinin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille seyirciye anlatan Sakallıoğlu, performansıyla izleyenleri mest etti. Gündelik hayatından da komik hikayelere yer veren komedyen, sahne performansıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava izleyicisini gülmekten kırdı geçirdi. Gösterinin finalini dansçıları eşliğinde son dönemin popüler şarkısı “Aman Güzel Yavaş Yürü' parçasıyla yapan Sakallıoğlu, boğaza adını altın harflerle yazdırdı.