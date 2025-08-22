Cennet meyvesi kuru incirde gıda güvenliğini sağlamak, kurutma sırasında toprakla temasını kesmek, aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek amacıyla 19 bin kerevet İzmir ve Aydın'da kuru incir üreticilerine dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle İzmir ve Aydın’daki kuru incir üreticilerine 19 bin kerevet/kurutma tavası dağıtıldı.

İzmirli kuru incir üreticileri 7 bin 500 adet kerevet alırken, Aydınlı üreticilere 11 bin 500 adet kerevet teslim edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, en büyük alıcı pazarımız Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde kuru incirin ihracat yolculuğunun kesintiye uğramaması, ihraç pazarlarından aflatoksin ve okratoksin nedeniyle geri dönmemesi için üreticilere ekipman ve eğitim çalışmalarının Üniversite, Enstitü ve Bakanlığımız destekleriyle 2000’li yılların başından bu yana kesintisiz sürdüğünü dile getirdi.

AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN PESTİSİT DEĞİL

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinin bir pestisit olmadığının altını çizen Işık, “Aflatoksin ve okratoksin olumsuz iklim koşullarından oluşuyor. Aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önüne geçmek için bütçeler doğrultusunda 25 yıldır kurutma kereveti, ilek filesi, ekşilik böceği tuzağı, hasat filesi, afiş, broşür ve kitapçıklarla üreticinin yanında oluyoruz. Aflatoksinli incirlerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla 2000 yılından beri “Aflatoksinli Kuru İncirlerin Bertaraf Edilmesi Projesi”yle her yıl yaklaşık 600 ton kuru inciri ihracatçı firmalarımızdan toplayarak son yıllarda biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürüyoruz. Bu sene piyasadan topladığımız kuru incir miktarı 1000 tonu aşacak. Diğer taraftan, 2025 yılında İncir Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, “Kuru İncir Üretim Sahalarında Mikotoksin Kontrolü ve Mikotoksin Azaltım Uygulamaları Eğitim Projesi”ni hayata geçirdik. Bu proje, kuru incirde mikotoksin risklerinin azaltılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve Ar-Ge sonuçlarının sahaya aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında Aydın ve İzmir illerinde üretici, tüccar, depocu ve işletmelere yönelik gözlem, kontrol ve eğitim faaliyetleri yürütüldü” diye konuştu.

KURU İNCİR İHRACATI 348 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Türkiye, 25 Eylül 2024 tarihinde başlayan 2024/25 kuru incir ihracat sezonunda 16 Ağustos 2025 tarihine kadar 57 bin 944 ton kuru incir ihraç ederek 347 milyon 840 bin dolar döviz getirisi elde etti. 2023/24 sezonuna göre kuru incir ihracatı miktar yüzde 5 azalırken, döviz getirisi yüzde 25’lik artış hızı yakaladı.

Kuru incirde ortalama ihraç fiyatı ton başına dolar bazında yüzde 31’lik artışla 4 bin 570 dolardan 6 bin dolara çıktı.

Kuru incir ihracatında ilk sırada 79,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Fransa 42 milyon dolarla ikinci, Almanya 40 milyon dolarla üçüncü en büyük ihraç pazarları oldu.