Düzce Cumayeri'nde, silahındaki arızayı düzeltmeye çalışan Dokuzdeğirmen Köyü muhtarının oğlu 23 yaşındaki genç, silahın ateş alması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde meydana geldi.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu öğrenilen Eren Tunçel (23) bahçede bulunduğu sırada tutukluk yapan silahındaki arızayı gidermeye çalışırken, silahın aniden ateş alması sonucu kalbinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tunçel, ambulansla Gümüşova Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen genç yaşamını yitirdi.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.