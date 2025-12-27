Arka arkaya yayınladığı hitlerle adından söz ettiren Kurtuluş Kuş, yeni albümünün adını YouTube'da yayınladığı 'Bir Albüm Belgeseli' ile duyurdu.
İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya yayınladığı hitlerle adından söz ettiren Kurtuluş Kuş, yeni albümünün adını YouTube'da yayınladığı 'Bir Albüm Belgeseli' ile duyurdu. Arabeskin ruhunu modern tınılarla buluşturduğu albümünün adı 'Mest of ArabesQ' oldu.
2 Ocak 2026'da müzikseverlerle albümün ilk çıkış şarkısıyla , nostaljiyle yeniyi aynı potada buluşturmayı hedefliyor. Albümün hazırlık sürecini anlatan belgesel ise kısa sürede binlerce beğeni alarak büyük ilgi gördü.
