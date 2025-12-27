Bunlar da ilginizi çekebilir

2025'in en çok dinlenen sanatçısı Blok3 oldu

Altının freni patladı: Tüm zamanların rekorunu kırdı

Bazı bakanlıklara yeni atamalar

2 Ocak 2026'da müzikseverlerle albümün ilk çıkış şarkısıyla , nostaljiyle yeniyi aynı potada buluşturmayı hedefliyor. Albümün hazırlık sürecini anlatan belgesel ise kısa sürede binlerce beğeni alarak büyük ilgi gördü.

İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya yayınladığı hitlerle adından söz ettiren Kurtuluş Kuş, yeni albümünün adını YouTube'da yayınladığı 'Bir Albüm Belgeseli' ile duyurdu. Arabeskin ruhunu modern tınılarla buluşturduğu albümünün adı 'Mest of ArabesQ' oldu.

Arka arkaya yayınladığı hitlerle adından söz ettiren Kurtuluş Kuş, yeni albümünün adını YouTube'da yayınladığı 'Bir Albüm Belgeseli' ile duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.