TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası kurum ve kuralların işlevini yitirdiğini belirterek, 'Uluslararası metinlerin ve sistemin gözden geçirilmesi önümüzdeki dönemin en önemli küresel diplomasi ödevidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde düzenlenen Ankara Diplomat Akademi Kampının açılış dersinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası sistemin ciddi bir kriz içinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere mevcut küresel mekanizmaların çatışmaları durduramaz hale geldiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere birçok kriz karşısında etkisiz kaldığını ifade eden Kurtulmuş, 'Bu mekanizma iflas etmiştir' dedi.

Kurtulmuş, Gazze'de yaşananları insanlık tarihinin en ağır soykırımlarından biri olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze konusunda aktif ve kararlı bir diplomasi yürüttüğünü belirten Kurtulmuş, 'Gazze diplomasisi konusunda bir numaralı ülke Türkiye'dir. 'Gazze'den bize ne' diyemeyiz' ifadelerini kullandı.

Dünyada kurallara dayalı sistemden güce dayalı bir düzene geçildiğine dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreçte güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı. Gücün sadece askeri ve ekonomik unsurlardan ibaret olmadığını belirten Kurtulmuş, toplumsal birlik, kültürel değerler ve diplomatik kapasitenin en önemli güç unsurları olduğunu söyledi.

Genç diplomat adaylarına seslenen Kurtulmuş, diplomasinin yalnızca devletler arası değil, halklar arası gönül bağları kurma sanatı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin geniş bir medeniyet havzasına sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu mirasın güçlü bir diplomasiyle geleceğe taşınması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının ardından Kurtulmuş, kampa katılan gençlere başarılar diledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve üniversite öğrencisi Semanur Güney'in Kurtulmuş'a tablo hediye etmesiyle sona erdi.