TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık'ın ev sahipliğinde İslamabad'da düzenlenen 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuştu. Türkiye-Azerbaycan-Pakistan ilişkilerini 'Bir millet üç devlet' olarak tanımlayan Kurtulmuş, terörle mücadele, BM reformu, iklim değişikliği, Güney Kafkasya barışı ve Filistin davasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üç kardeş ülkenin meclis başkanlarını bir araya getiren mekanizmanın bölge için hayırlı olmasını diledi.

Parlamenter düzeydeki müzakerelerin ortak gündemlere katkı sağlayacağını belirterek, milletvekillerinin görüş alışverişinin yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Azerbaycan ve Türkiye'yi 'Bir millet iki devlet' olarak anımsatan Kurtulmuş, Pakistan'la mükemmel ilişkileri de dahil ederek, 'Bir millet üç devlet' tanımı getirdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE DAYANIŞMA VURGUSU

Pakistan'daki son terör saldırılarının şehitleri için taziye sunan Kurtulmuş, 'Uzun yıllardır terör belasıyla mücadele eden bir ülke olarak acınızı hissediyoruz. Toplumları şiddetle terbiye etmeye çalışan teröre boyun eğmeyeceğiz. Uluslararası düzeyde ortak duruş ve iş birliği şart' dedi.

Dış aktörlerce desteklenen terör tehditlerine karşı dayanışmayı vurguladı.Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini geliştirerek terör örgütlerine karşı etkili mücadele verdiğini belirten Kurtulmuş, TBMM'de terör örgütünün silah bırakma sürecini uzlaşmacı bir yaklaşımla sürdürdüklerini anlattı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu örnek göstererek, 'Dünyaya örnek olacak bir çözüm için inanıyorum' dedi.

BM REFORMU VE KÜRESEL SINAMALAR

Küresel çatışmaların, jeopolitik rekabetin ve silahlanmanın arttığı bir dönemde İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası sistemin sorgulandığını ifade eden Kurtulmuş, 'Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan iç savaşı, İsrail'in Orta Doğu saldırıları ve terörizmin yayılması, mevcut sistemin sorun çözme kabiliyetini kaybettiğini gösteriyor. BM Güvenlik Konseyi'nin yenilenmesini savunuyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek, bütün bölgeleri temsil eden yeni bir mekanizma zaruri' dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın bölgesel güvenlikteki kilit rollerini vurgulayan Kurtulmuş, stratejik ortaklığa dayalı askeri ilişkilerin ve savunma sanayi iş birliğinin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Müşterek tatbikatlar, eğitimler ve teknoloji transferini öven Kurtulmuş, 'Türk savunma sanayi ürünlerinin Azerbaycan ve Pakistan'da aktif kullanılması gurur verici. Üçlü iş birliğinin kurumsallaşarak ileriye taşınmasına büyük önem atfediyoruz' dedi.

İklim değişikliğinin ulusal sınırları aşan en büyük küresel tehdit olduğunu söyleyen Kurtulmuş, üç ülkenin afetlerden doğrudan etkilendiğini hatırlattı.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Numan Kurtulmuş, 'Güney Kafkasya'da kalıcı barış, bölgenin kalkınmasına katkı sunacak' dedi. Türkiye-Pakistan ilişkilerini 'can kardeşlik' olarak tanımlayan Kurtulmuş, 'Gönül bağı, günlük siyasetin ötesinde. Pakistan'ın Hindistan gerilimindeki soğukkanlılığı takdirimizi kazandı. Keşmir sorununun BM kararları temelinde diyalogla çözülmesini savunuyoruz' dedi.

Filistin-İsrail gelişmelerini ele alan Numan Kurtulmuş, BM Genel Kurulu'nda 11 Batılı ülkenin Filistin'i tanımasını 'gecikmiş ama doğru adım' olarak nitelendirerek, 'İnsanlık cephesinin sokaklardaki çabaları sonuç verdi. İki devletli çözüm aşındırılmamalı.' dedi.

Toplantıya Pakistan Senato Başkanı Syed Yusuf Raza Gilani, Ulusal Meclis Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova katıldı. TBMM heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'ndan oluştu.

Toplantı, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.