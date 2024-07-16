Güney Kore ve ABD, Küresel Bağış Projesi kapsamında Türkiye’ye hasta nakil ambulansı bağışladı. Proje kapsamında alınan 80 bin 540 dolarlık nakil ambulansı Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’ne törenle teslim edildi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Kavaklıdere Rotary Kulübü Dönem Başkanı Esen Çaltuğ, hasta nakil ambulansı için Güney Kore ve ABD dışında Türkiye’den de 11 kulübün destekleri ile bağışın gerçekleştirildiği duyurdu.

2023-2024 döneminde gerçekleştirdikleri önemli proje olduklarını kaydeden Çaltuğ, Güney Kore Rotary bölgelerinin anlamlı desteği ile Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’ne hasta nakil ambulansı bağışladıklarını, Küresel Bağış Projesi kapsamındaki bağışın törenle teslim edildiğini söyledi.

Ambulans bağışı projesinin koordinasyonunda Rotary 2430 Bölge Guvernörü Teoman Kaynar ve 2430 Bölge Vakıf Komitesi Başkanı Geçmiş Dönem Guvernörü (GDG) Canan Ersöz'ün önemli destekleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada projenin, yalnızca Güney Kore ve Amerikan Rotary bölgelerinden değil, aynı zamanda Türkiye'den Ankara Kavaklıdere Rotary Kulübü ve 2430. Bölge’nin 11 kulübünden de destek aldı.

Destek veren kulüpler arasında Adana Güney, Ankara Bahçelievler, Ankara Beysukent, Ankara Çayyolu, Ankara Emek, Ankara Gazi, Ankara Kızılay, Ankara Tunalı Hilmi, Ankara Tandoğan Rotary kulüpleri bulunduğunu belirten Çaltuğ, bağışlanan hasta nakil ambulansı ile hastanenin hasta nakil hizmetlerinin daha da güçlendiği söyledi.