Maltepe Belediyesi, İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olacak yağışlar öncesi mazgal ve rögarları temizleyerek su baskınlarının önüne geçiyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıklar temizleniyor. Birçok noktada faaliyet sürdüren ekipler tarafından yapılan mazgal temizliği çalışmaları ile yağış anında oluşabilecek tıkanıklıklar önleniyor.

Öte yandan etkili olacak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olası acil durumlar için kriz masası oluşturuldu.