Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen 'Eğitime Destek İçin Dayanışma Etkinliği'nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen basın toplantısına Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ile El Emeği Biriminde aktif görev alan üyeler katıldı. Basın açıklaması Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şaziye Günbeyi tarafından yapıldı.

45 BİN 15 LİRALIK DAYANIŞMA, 15 ÖĞRENCİYE DESTEK

Günbeyi, 3 Eylül'de Kent Müzesi Bahçesi'nde başlayan, 5 Eylül'de Yayla Sahili'nde, 11 ve 12 Eylül'de yeniden Kent Müzesi Bahçesi'nde devam eden etkinlikler sonucunda toplam 45.015 TL gelir elde edildiğini açıkladı. Kadın Meclisi üyelerinin el emeği göz nuru ürünleri, yapılan bağışlar ve Keşan halkının stantlardan gerçekleştirdiği alışverişlerle büyüyen dayanışma sonucunda; Keşan merkezde 11, taşımalı eğitimle köylerden öğrenimlerine devam eden 4 olmak üzere toplam 15 öğrencinin kırtasiye, ayakkabı ve okul kıyafeti ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

'KADINLARIMIZ ÜRETTİ, KEŞAN SAHİP ÇIKTI'

Kadın Meclisi Başkanı Şaziye Günbeyi açıklamasında, etkinliğin yalnızca maddi destek sağlayan bir çalışma olmadığını, aynı zamanda imece ve toplumsal dayanışma kültürünün yeniden güçlendirilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Etkinlik boyunca el emeği ürünleri hazırlayan, ürünlerini bağışlayan ve stantlarda görev alan üretken kadınlara teşekkür eden Günbeyi; çağrıya destek vererek stantları ziyaret eden, ürün bağışlayan ve alışveriş yapan Keşan halkına da teşekkürlerini iletti.

Günbeyi ayrıca stantların kurulumu, malzeme ve teknik altyapı konusunda sağlanan desteklerden dolayı Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan'a, ilgili müdürlere ve belediye personeline teşekkür etti.

Keşan Kent Konseyi ve Kadın Meclisi olarak eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, hiçbir çocuk ve gencin yalnız hissettirilmemesi ve toplumsal dayanışmanın büyütülmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini belirten Günbeyi, 'Kadınlarımız üretti, Keşan sahip çıktı; ortak emeğimiz çocuklarımızın geleceğine ışık oldu' diyerek vatandaşlara teşekkür etti.