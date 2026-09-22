Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan, İpsala ve Enez bölgelerindeki ticari potansiyeli artırmak ve uluslararası iş birliği imkânlarını geliştirmek adına önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya ve Ticaret Sicil Müdürü İsa Yıldırıcı'nın yer aldığı heyet, BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen nazik ziyarette; oda faaliyetleri, Trakya bölgesinin ekonomik ve ticari yapısı, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki güçlü ticari ilişkiler ve iki ülke iş dünyası arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Görüşmenin odak noktasını, Keşan, İpsala ve Enez bölgesinde faaliyet gösteren üyelerin Bulgaristan pazarındaki etkinliklerinin artırılması oluşturdu. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, yeni iş bağlantılarının kurulması ve kurumlar arası ortak çalışmaların artırılmasına yönelik somut değerlendirmelerde bulunuldu.

TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaretin sonunda heyet, Bulgar - Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu'ya gösterdiği nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini iletti. Bu tür temasların, bölge ticaretinin gelişmesine ve yeni pazarların açılmasına önemli katkılar sunacağı vurgulandı.