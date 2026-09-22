Yeşilay ile Roman Dernekleri Konfederasyonu'ndan bağımlılıkla mücadele iş birliği başlatılıyor. 'Bağımlılığımız Hayata' protokolüyle çocuklar ve gençler için koruyucu ve önleyici çalışmalar güçlendirilecek.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere Roman vatandaşların bağımlılıklardan korunması ve sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı.

'Bağımlılığımız Hayata' adıyla hayata geçirilen protokol; tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı koruyucu ve önleyici çalışmaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Fahrettin Savcı, imzalanan protokolün çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı, üretken ve umut dolu bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçladığını söyledi. Savcı, geçmişte çocuklara küçük yaşlardan itibaren kazandırılan sağlıklı yaşam bilincinin toplumsal karşılık bulduğunu gösteren çalışmaların, bu ortaklığın daha geniş ölçekte uygulanması fikrini güçlendirdiğini belirtti.

DAMGALAYICI SÖYLEMLERE KARŞI ORTAK DURUŞ

Protokolün temel hedefleri arasında Roman toplumunda bağımlılıkla mücadele bilincinin artırılması, koruyucu çalışmaların yaygınlaştırılması ve gençlerin risklerden korunması yer alıyor.

Taraflar, çalışmaların ayrımcı, damgalayıcı ve Roman toplumunu bağımlılıklarla özdeşleştiren her türlü yaklaşım ve söylemden uzak yürütüleceğini vurguladı. Faaliyetlerin eşitlik, insan onuruna saygı, kapsayıcılık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

'YEŞİL DEDE' VE 'YEŞİL NİNE' MODELİ

Proje kapsamında pilot illerde, Roman toplumu içinden seçilecek ve çocuklarla güçlü iletişim kurabilen büyükler arasından 'Yeşil Dede' ve 'Yeşil Nine' rol modelleri oluşturulacak. Bu gönüllülerin, Yeşilay'ın uygun göreceği eğitim ve oryantasyon programlarına katılarak çocuklarla oyun, drama ve farkındalık etkinliklerinde görev alacağı ifade edildi.

Protokol kapsamında çocuklara yönelik eğitsel oyunlar, drama atölyeleri ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Gençlerin ise sosyal, kültürel ve sportif alanlarda desteklenerek bağımlılık risklerinden uzak tutulması amaçlanıyor.

İş birliğiyle, Roman çocukları, gençleri ve aileleri için sürdürülebilir bir önleme mekanizması oluşturulması hedefleniyor.