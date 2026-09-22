Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından 40 yıllık aranın ardından yeniden yaşatılmaya başlanan Tarihî Yenişehir Panayırı, bu yıl üçüncü kez kapılarını açıyor.

BURSA (İGFA) - Yenişehir'in hafızasında önemli bir yere sahip olan panayır kültürü, Yenişehir Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Yaklaşık 40 yıllık aranın ardından yeniden kurulan ve kısa sürede şehrin önemli buluşmalarından biri haline gelen Tarihî Yenişehir Panayırı, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek.

HAZIRLIKLAR ESNAFLA ORTAK AKILLA ŞEKİLLENDİRİLDİ

Panayırın hazırlık sürecinde yerel esnafın görüş ve önerilerine önem verdiklerini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, organizasyonu ortak akıl anlayışıyla şekillendirdiklerini söyledi. Başkan Ercan Özel, 'Panayırımızın hazırlık sürecini yerel esnafımızla yaptığımız istişareler ve ortak akıl doğrultusunda şekillendirdik. Esnafımızın görüşlerini dinleyerek hem panayır kültürümüzü yaşatacak hem de şehir merkezimizdeki ticari hareketliliğe katkı sunacak bir program oluşturduk. Panayırın bereketinin çarşımıza, pazarımıza ve esnafımıza yansımasını önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

PANAYIR COŞKUSU YENİŞEHİR'İ SARACAK

25-30 Eylül tarihleri arasında Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesi'nde kurulacak panayırda; alışveriş stantları, yöresel ürünler, kooperatiflerin el emeği ürünleri, hediyelik eşyalar, çocuklara yönelik eğlence alanları ve lunapark yer alacak. Tarihî Yenişehir Panayırı'nın geçmişin hatıraları ile yeni nesillerin heyecanını buluşturduğunu ifade eden Başkan Özel, 'Geçmişin güzel hatıralarını çocuklarımızın neşesiyle bir araya getiriyoruz. Esnafımızın kazancını, üreticimizin emeğini ve hemşehrilerimizin güzel sohbetlerini aynı atmosferde buluşturacağız. Yenişehir'de yine panayır coşkusunu hep birlikte yaşayacağız' dedi.

BAŞKAN ÖZEL'DEN PANAYIRA DAVET

Yenişehir'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelecek misafirleri de panayıra davet eden Başkan Ercan Özel, '25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Tarihî Yenişehir Panayırımıza tüm hemşehrilerimizi, ailelerimizi ve çevre il ve ilçelerden gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Gelin, bu güzel geleneği hep birlikte yaşatalım; panayırın neşesini ve bereketini hep birlikte paylaşalım' diye konuştu.