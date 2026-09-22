Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü iş birliğinde genç kadınların istihdamına yönelik düzenlenen 'Hem İşte Hem Eğitimde' programı kapsamında düzenlenen Gazaltı Kaynakçılığı Kursu için başvurular başladı.

MANİSA (İGFA) - Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile imzaladığı eğitim protokolü kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim işbirliği protokolü kapsamında iş hayatında yerini almamış, 18-35 yaş arasındaki kadınlara verilecek mesleki eğitimle kadınların istihdama katılımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Daha önce verilen CNC Operatörlüğü eğitimiyle genç kadınlara mesleki beceri kazandıran 'Hem İşte Hem Eğitimde' programı kapsamında bu kez Gazaltı Kaynakçılığı eğitimi verilecek. Büyükşehir Belediyesi, İnci Vakfı ve İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü iş birliğiyle verilecek Gazaltı Kaynakçılığı Kursu için başvuruları başladı. Kursiyerler, Gazaltı Kaynakçılığı alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.





ULUSLARARASI ALANDA TANINAN SERTİFİKA FIRSATI

12 hafta boyunca hafta sonları devam edecek eğitimler, Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MOSTEM) gerçekleştirilecek. Katılımcılar, alanında deneyimli eğitmenlerden alacakları teorik eğitimin yanı sıra atölyelerde uygulamalı çalışmalar yaparak Gazaltı Kaynakçılığı alanında mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Kursu tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olan kadın katılımcılar, uluslararası alanda geçerli olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi almaya hak kazanacak. Kurs süresince kadınlar, mesleki derslerin yanında üretim, dijital, sosyal ve iş yaşam becerileri alanlarında da eğitim görecek. Öte yandan eğitimler, fabrika gezileriyle de desteklenecek. Eğitim süreci, fabrika gezileriyle desteklenerek kadınların üretim ortamını yakından tanımalarına ve farklı kariyer olanaklarını keşfetmelerine katkı sağlayacak. Kadınların teknik alanlarda meslek edinmelerini ve iş gücüne katılımlarını destekleyen kursun, katılımcıların yeni kariyer yolları keşfetmelerine ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sunması hedefleniyor.

Manisa'da yaşayan 18-35 yaş aralığındaki kadınların katılımına açık olan Gazaltı Kaynakçılığı Kursu için başvurular başladı.

Yaş kriterlerini sağlayan tüm katılımcılara açık olan eğitime başvuru için: https://url.manisa.bel.tr/Qmut6ZQ5