ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg için 'BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır' başlıklı bir makale kaleme aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde dünyadaki salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmaların, küresel krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın artık mümkün olmadığını gösterdiğini belirtti.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' VURGUSU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hâlâ İkinci Dünya Savaşı sonrası yapıyı yansıttığını ifade eden Erdoğan, daha etkin, adil ve hesap verebilir bir temsil anlayışının zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısının daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu kaydetti.

VETO İMTİYAZININ KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Reform ihtiyacının somut bir yol haritasına dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu yol haritasının merkezinde veto imtiyazının kaldırılmasının yer alması gerektiğini ifade etti. Güvenlik Konseyi'ne yeni ayrıcalıklı üyeler eklemenin sorunu çözmeyeceğini belirten Erdoğan, bunun yalnızca imtiyazlı yapının kapsamını genişleteceğini söyledi.

Erdoğan, hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması gerektiğini belirtti.

GENEL KURUL'UN ROLÜ GÜÇLENDİRİLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini ifade ederek, daimi üyeliklerin bulunmadığı ve üyelerin belirli sürelerle dönüşümlü seçildiği bir yapı önerdi. Bu sayede Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesinin ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliğinin artacağını söyledi.

Makalesinde savaşlar, iklim krizi, düzensiz göç ve ekonomik kırılganlıklara da değinen Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkının ve finansmana erişiminin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Asya'nın ekonomik ağırlığının arttığını, Afrika'nın ise daha güçlü temsil talep ettiğini belirten Erdoğan, küresel sistemin yeni güç merkezlerine uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE REFORM SÜRECİNE DESTEK VERECEK

Türkiye'nin çok taraflı diplomasi tecrübesiyle bu reform arayışının hizmetinde olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, farklı coğrafyaların tecrübe ve iradesinin ortak bir zeminde buluşmasının uluslararası sistemin meşruiyetini güçlendireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin köklü devlet geleneği ve diplomatik kapasitesiyle 'daha adil bir dünya' hedefi doğrultusunda sorumluluk üstlenmeyi sürdüreceğini kaydetti.