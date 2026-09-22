Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kişisel iletişim becerisi geliştirme, etkin iletişim, iyileştirme ve şoför kimlik kartı kapsamında eğitimler verildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kişisel iletişim becerisi geliştirme, etkin iletişim, iyileştirme ve şoför kimlik kartı kapsamında eğitimler verildi.

Sosyolog Ali Arslan'ın katılımıyla Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, şoförlere sorumluluk duygusu, empati, saygı ve nefes teknikleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde toplumsal sorumluluk vurgusu yapan Sosyolog Ali Arslan, 'Sizler sadece direksiyon başındaki görevliler değil, bu şehrin yollarındaki trafik meleklerisiniz. Her gün binlerce insanı sevdiklerine ulaştırırken, sergilediğiniz her bir davranışla toplum için sessiz ama güçlü birer rol model oluyorsunuz. Bir şehrin gelişmişlik seviyesi ve huzuru, yollarındaki sürücülerin birbirine gösterdiği nezaketle ölçülür' dedi.

Arslan, 'Direksiyon başına geçtiğinizde sadece kendi aracınızı değil, yolcularınızın ve diğer sürücülerin duygularını, telaşlarını ve hayatlarını da taşıdığınızın farkında olun. Aracınıza binen ya da trafikte karşılaştığınız her insanın, sizin bilmediğiniz bir mücadelenin içinde olabileceğini unutmayın. Empati, güvenli sürüşün anahtarıdır' diye konuştu. Eğitimlerde duygu yönetimi ve nefes tekniklerine de yer veren Arslan, 'İyi bir sürücü sadece önündeki aracı değil, birkaç adım sonrasını ve olası riskleri önceden sezebilen kişidir. Direksiyon başında öfkenizin yükselmeye başladığını hissettiğiniz an, dikkatinizi duygunuza değil, nefesinize verin. Derin ve sakince alınan tek bir nefes, zihninizi berraklaştırır, ani ve yanlış bir kararın önüne set çeker' ifadelerini kullandı.