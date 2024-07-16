İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bağlama kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, hazırladıkları Yıl Sonu Konseri ile Çiğlili müzikseverlere keyifli akşam yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen ve 8 ay süren bağlama kursu sonrasında kursiyerler, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleşen konserde müzikseverler ile bir araya geldi.

Katılımın yoğun olduğu konserde, 14-50 yaş arası 19 kursiyer Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel ezgilerini bağlamalar eşliğinde seslendirdi.

Kursiyerlerin bağlama performansı, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenen kültür sanat kurslarıyla her yaştan vatandaşa dilediği alanda eğitim alma imkanı sunduklarını belirterek, "Kursiyerlerimizin aldığı eğitimi sergilemesi için de dönem sonu konserlerine ev sahipliği yapıyoruz. Gitar ve piyano kursiyerlerimizin konserinden sonra bağlama kursiyerlerimizin hazırladı konserde müzikseverler ile bir araya geldik. Çok güzel bir akşam geçirdik. Bu müzik şölenini bizlere sunan hocalarımıza ve kursiyerlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarihi hafızamız içerisinde önemli bir yer tutan kültür ve sanat birikimimizi Çiğlili komşularımızla paylaşmaya ve toplumumuzun sanatla olan bağını kuvvetlendirmeye yönelik çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” diye konuştu.