MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile birlikte Zafer Mahallesi Eğitim El Sanatları Kursu kapsamında mahalledeki kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışına katıldı.

Zafer Mahallesi Muhtarlığı binasında gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesi ve satışa sunulması noktasında ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Zafer Mahallesi Muhtarı Erol Eriş'in yaptığı çalışmanın da çok önemli olduğunu belirten Başkan Er, sergide emeği olan herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların üretime katılımını önemsediklerini dile getiren Başkan Er, 'Kadın el emeği göz nuru satış mağazamızın üçüncüsünü açtık. Büyükşehir Belediyesi olarak hem kurs hem de satış noktalarını yaygınlaştıracağız. Hanım kardeşlerimizin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin satışını yapacağız. Kadınlarımız, kendileriyle yaptığımız görüşmelerde hem sosyalleştiklerini hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade ediyorlar. Bizde bu noktada kadınlarımıza yönelik hem kurs hem de satış ofislerini çoğaltıyoruz' diye konuştu.

Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin ücretsiz olarak satış noktalarında sergilenip, satışa sunulduğunu kaydeden Başkan Er, 'Buna yönelik bir çarşı oluşturacağız. Buradaki alanları hem kadın kooperatiflerimize hem de özel müteşebbislere vereceğiz' dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise güzel bir mekanda güzel bir çalışma olduğunu ifade etti. Başkan Er, açılışın ardından sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.