Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği Gezici Mobil Sokak Aracı (PATİVET) ile sahipsiz sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçeyi geleceğe taşıyan yatırımlara imza atarken bir yandan da sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirecek çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gezici Mobil Sokak Aracı (PATİVET), sağlık hizmetlerini mahallelere taşıyarak sahipsiz sokak hayvanlarının yanında oluyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren PATİVET aracı; yaralı, hasta veya yardıma muhtaç sahipsiz sokak hayvanlarının tedavisini sağlıyor. Her hafta farklı bir mahalleye ulaşan PATİVET; sokakta yaşayan hayvanların hem sağlık kontrolleri gerçekleştiriyor hem de ihtiyaç duyulan aşılama ve tedavi hizmetlerini sunuyor. 2025 yılında hizmet vermeye başlayan PATİVET, bugüne kadar toplam bin 222 sahipsiz sokak hayvanının tedavi ve bakımını gerçekleştirdi.

HER AYRINTIYI DÜŞÜNÜYORUZ

Çalışmalarını sürdüren PATİVET aracını ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bugüne kadar sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi, aşılama ve sıcak yuvaya kavuşmaları noktasında çok önemli işler yaptık. Yaralı, hasta ya da bakıma muhtaç sahipsiz sokak hayvanlarına şefkatle yaklaşıyor, ihtiyaç duydukları her hizmeti titizlikle sunuyoruz. Tedavilerinden beslenmelerine, barınmalarından bakımlarına kadar her ayrıntıyı onlar adına düşünüyoruz. Amacımız sokakta hayatta kalma mücadelesi veren hayvanlara güvenli bir alan sunmak ve onların sağlığını korumak' dedi.

YILDIRIM'DA HER CANLI DEĞERLİ

'Yıldırım'da her can değerlidir' anlayışıyla çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'PATİVET aracımızla sağlık hizmetlerini mahallelere kadar götürüyor, böylece sokakta yaşayan hayvanların sağlık sorunlarına hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Hedefimiz Yıldırım'ı sadece binalarıyla, yollarıyla değil; insanıyla, doğasıyla ve tüm canlılarıyla yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Bunun için ilçemizde yaşayan her canlının yaşamına dokunan çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.