ANKARA (İGFA) - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, katıldığı televizyon programında ekim ayı içerisinde sigaraya 5 lira daha zam yapılacağını açıkladı.
TELE 1'den Egehan Erkün'ün programına konuk olan Erol Dündar, sigara fiyatlarına ekim ayı içerisinde 5 lira civarında zam yapılacağını, ÖTV güncellemesiyle birlikte bir sonraki zammın yeni yılda olacağını söyledi.
Kaynak: RSS