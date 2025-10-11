Bunlar da ilginizi çekebilir

GSMH 2024 yılında 44 trilyon 44 milyar 657 milyon TL oldu

TELE 1'den Egehan Erkün'ün programına konuk olan Erol Dündar, sigara fiyatlarına ekim ayı içerisinde 5 lira civarında zam yapılacağını, ÖTV güncellemesiyle birlikte bir sonraki zammın yeni yılda olacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, katıldığı televizyon programında ekim ayı içerisinde sigaraya 5 lira daha zam yapılacağını açıkladı.

Bursa, Busworld Europe fuarına 58 firma ile damga vurdu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ekim ayı içerisinde sigaraya 5 lira daha zam yapılacağını açıkladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.