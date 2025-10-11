Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ekim ayı içerisinde sigaraya 5 lira daha zam yapılacağını açıkladı.

Bursa, Busworld Europe fuarına 58 firma ile damga vurdu
Bursa, Busworld Europe fuarına 58 firma ile damga vurdu
İçeriği Görüntüle

ANKARA (İGFA) - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, katıldığı televizyon programında ekim ayı içerisinde sigaraya 5 lira daha zam yapılacağını açıkladı.

TELE 1'den Egehan Erkün'ün programına konuk olan Erol Dündar, sigara fiyatlarına ekim ayı içerisinde 5 lira civarında zam yapılacağını, ÖTV güncellemesiyle birlikte bir sonraki zammın yeni yılda olacağını söyledi.

Kaynak: RSS