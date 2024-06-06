Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, bu yıl “Yolunu Gözleyenlere Kurbanla Yaklaş” sloganıyla başlattığı çalışmada, hayırseverlerin kurban bağışlarını dünyanın farklı noktalarındaki mazlumların sofrasına ulaştırmayı hedefliyor. İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin desteğiyle Almanya merkezli olarak Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Afrika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu kıtalarında kurban organizasyonları düzenleyeceklerini söyledi.

“Vekaletle kurban bedellerini Asya ve Afrika için 90 euro, Yemen için 150 euro, Balkanlar ve Türkiye için 350 euro ve Filistin için 300 euro olarak belirledik ve bu bağışlarla ihtiyaç sahiplerine umut ve sevinç taşıyoruz.” diyen Ataş, şöyle konuştu:

“Türkiye dahil 18 ülkede toplam binlerce hisselik kurban kesmeyi ve yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Afrika’da ve Türkiye’de yetim çocuklara bayramlık kıyafet yardımında ve bayram harçlığı dağıtmayı da planlıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde, bağışladığınız kurbanlarla, Afrika’daki kardeşlerimizin yüzlerine bir tebessüm, kalplerine ise huzur ve umut taşıyoruz. Kurbanlarınız, onlar için sadece bir yemek değil, aynı zamanda sizin sevgi ve merhametinizin bir nişanesi olacak.”

Kesilen her kurban mazlum ve ihtiyaç sahiplerin sofrasına sevgi olduğunu ifade eden Ataş, “Kurban bağışlarınızla, dünyanın farklı köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, onların bayram sevincine ortak olabilirsiniz. Bağışlarınızın etkisiyle, uzak diyarlarda bile olsa, yardım eliniz ve kalbiniz hissedilecek. Ekibimiz farklı bölgelerde görev alacak. Ben de 13 kişilik ekiple Tanzanya’da hayırseverlerimizin kurbanlarını kesip etlerini o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Yardımlarınızın mazlumların hayatına umut ve sevinç getirmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Ataş, Help Yetim gönüllerinden oluşan ekibin 14 Haziran’da İstanbul’dan yola çıkacağını ifade etti.